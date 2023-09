Quanti profili si possono avere su Facebook? Arrivano quelli aggiuntivi ufficiali

Non è passato molto dall'annuncio relativo al cambio di logo di Facebook, ma è già arrivato il momento di soffermarsi su ulteriori novità relative al popolare social network. Infatti, è stata introdotta a livello ufficiale la possibilità per gli utenti di avere fino a quattro profili aggiuntivi.

A tal proposito, come riportato anche da Engadget, nonché come si evince da un post pubblicato sul blog ufficiale di Facebook nella giornata del 21 settembre 2023, Mark Zuckerberg e soci hanno reso noto che ora gli utenti possono creare profili separati in base alle attività da svolgere.

Un esempio pratico effettuato direttamente da Facebook riguarda un utente che potrebbe voler mantenere il profilo principale per amici e parenti, ma potrebbe risultare invece interessato a crearne un altro per condividere le sue passioni (ad esempio, quella per il cibo). In parole povere, è adesso possibile suddividere la tipologia di contenuti, realizzando semplicemente profili ad hoc.

Chiaramente risulta possibile passare da un profilo all'altro senza logout, quindi capite bene che si tratta di una funzione che potrebbe risultare comoda per chi è solito fare uso di più account. Questo anche perché ogni profilo dispone di un feed univoco. In ogni caso, come ben potete immaginare, c'è già anche chi vede questa novità come una sorta di apertura verso i "profili fake", ad esempio The Verge.

Insomma, la funzione, che attualmente risulta in fase di rollout a livello globale (ci vorranno mesi affinché l'intero processo venga completato), sta già attirando anche le prime critiche. Tuttavia, Meta indica che il profilo principale dovrà rimanere legato a una persona reale, quindi gli utenti devono utilizzare vere informazioni per mantenerlo attivo. Zuckerberg e soci promettono dunque che l'apertura agli account aggiuntivi verrà fatta tenendo bene a mente anche la questione sicurezza.