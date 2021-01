Quanti profili si possono avere su Netflix? Ecco come crearli

La creazione dei profili di Netflix rappresenta una delle procedure base per coloro che condividono l'account con familiari o amici, dal momento che ogni singolo profilo permette di ottenere un'esperienza di visione personalizzata in base ai propri gusti.

Per ogni account è possibile avere massimo cinque profili, che possono essere creati attraverso la pagina Gestisci i profili.

Interessante notare come per ogni profilo sia possibile impostare restrizioni ed opzioni ad hoc, tra cui l'avatar, il nome, la lingua, la classificazione per età che è particolarmente se uno di tali profili è rivolto ad un bambino ed altro.

Occorre sottolineare che le visioni contemporanee variano in base al piano d'abbonamento. Attualmente Netflix propone in Italia tre differenti piani di sottoscrizione: quello base a 7,99 Euro al mese, lo Standard a 11,99 Euro ed il Premium a 15,99 Euro al mese.

Con lo Standard è possibile effettuare massimo due visioni in contemporanea, con il Premium invece si passa a quattro schermi mentre il Base garantisce la visione su un solo schermo. Di per se, la ragione principale per cui sempre più persone scelgono il Premium è rappresentata dal fatto che consente di condividere l'abbonamento con più persone per risparmiare sul costo mensile.

Nel frattempo, di recente Netflix ha raggiunto quota 200 milioni di abbonati.