Profilo verificato a pagamento su Instagram e Facebook: Meta segue Twitter?

Mentre Twitter Blue debutta anche in Italia, scopriamo che anche un altro colosso dei social sarebbe al lavoro sulla propria versione delle "spunte blu" a pagamento. Stiamo parlando di Instagram, che potrebbe introdurre una verifica "pagata" nel corso dei prossimi mesi.

A rivelarlo è lo sviluppatore Alessandro Paluzzi, che ha effettuato una procedura di reverse engineering sul codice della piattaforma per verificare la presenza di nuove feature non ancora annunciate. In particolare, scandagliando il codice dell'app di Instagram, Paluzzi ha scoperto le due stringhe "IG_NME_PAID_BLUE_BADGE_IDV" e "FB_NME_PAID_BLUE_BADGE_IDV", che sembrano prefigurare l'arrivo di una verifica a pagamento su Instagram e Facebook.

In più, sempre Paluzzi afferma di aver scoperto altre linee di codice che sembrano fare riferimento ad un abbonamento a pagamento del tutto nuovo per i due social network. Non è detto che la verifica a pagamento sia riservata a chi possiede una sottoscrizione, però vi è comunque la possibilità che le due cose siano collegate tra loro e che Meta lanci in futuro un piano in abbonamento per utenti professionisti (o aspiranti tali) sulla stregua di Twitter Blue.

Se ciò dovesse avvenire, possiamo aspettarci che l'abbonamento a Facebook e Instagram costerà 10 Dollari o poco meno (o poco più, a seconda della politica di Meta a riguardo): d'altro canto, già Twitter Blue costa, al momento, tra gli 8 e gli 11 Dollari per gli utenti. Considerate le critiche alla sottoscrizione a pagamento di Twitter dopo la revisione apportata da Elon Musk (che prevede proprio la verifica automatica dell'account), viene da chiedersi però se la mossa di Facebook e Instagram sia saggia o meno.