Un gruppo no profit vuole certificare i modelli IA che non violano il copyright

Un argomento che continua a rimanere caldo in ambito tecnologico è quello relativo al copyright associato all'IA generativa. Il dibattito in tal senso sembra infatti destinato a durare a lungo, nonostante si discuta di watermark e simili già da un po' di tempo. Adesso, però, un gruppo no profit vuole creare una certificazione per i modelli IA.

A tal proposito, come riportato anche da Bloomberg e The Verge, il gruppo no profit Fairly Trained vuole rendere maggiormente chiaro agli utenti quali sono i servizi che addestrano in modo "etico" i propri modelli di intelligenza artificiale. Più precisamente, come potete immaginare, si vogliono mettere in luce i servizi che non violano il copyright.

Esistono infatti delle soluzioni che richiedono il consenso degli autori (o comunque dei detentori dei diritti) per poter utilizzare materiale protetto da copyright, quindi Fairly Trained ha intenzione di utilizzare una certificazione per effettuare una distinzione in tal senso tra i vari servizi di intelligenza artificiale disponibili.

Va detto che il gruppo no profit Fairly Trained è stato fondato da un nome noto al settore, ovvero Ed Newton-Rex, ex figura di spicco di Stability AI. In ogni caso, per ottenere la certificazione, le aziende legate al mondo dell'intelligenza artificiale dovranno chiaramente dimostrare di aver chiesto il permesso per l'utilizzo dei dati utilizzati per l'addestramento.

D'altronde, Newton-Rex ha lasciato Stability AI a novembre 2023, affermando che l'intelligenza artificiale attualmente "sfrutta i creatori". Di certo il lavoro in ambito legislazione è ancora lungo, ma se volete approfondire maggiormente la novità potrebbe interessarvi dare un'occhiata al blog ufficiale di Fairly Trained.