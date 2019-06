Nelle profondità oceaniche c'è più plastica di quanto gli scienziati immaginavano

Ogni anno nell'oceano entrano in media 8.8 milioni di tonnellate di plastica, anche se l'importo più realistico potrebbe essere 14 milioni di tonnellate, il peso di 2 milioni di elefanti.

Come ben sappiamo, la plastica impiega centinaia di anni per decomporsi, e nel procedimento crea le famigerate microplastiche. Non è ancora stato compreso dove si accumulino queste microplastiche nell'oceano, ma una nuova ricerca di Scientific Reports ha rivelato che questi frammenti sono più comuni nelle profondità oceaniche.

Gli autori dello studio hanno infatti stabilito che la maggiore concentrazione di microplastiche è ad una profondità compresa tra i 200 e i 600 metri. Nello studio i ricercatori hanno poi affermato che il fenomeno è più esteso di quello che pensavano.

Il dato sconvolgente è che la concentrazione di microplastiche nell'area era, in media, uguale (se non superiore) a quella del Great Pacific Garbage Patch, un'isola di plastica che galleggia nel pacifico. Uno studio del 2015 ha stimato che ci sono tra 15 e 51 trilioni di microplastiche negli oceani del mondo, e oggi questo numero potrebbe essere aumentato.

Anela Choy, l'autore principale dello studio, ha dichiarato che la maggior parte delle microplastiche che hanno trovato sono usate per le confezioni monouso, come il polietilene tereftalato (PET). Le microplastiche non sono solo un problema per la vita marina, questi frammenti si fanno largo fino al cibo e le bevande che usiamo tutti i giorni e potrebbe essere un problema per la salute.

Anche nel punto più profondo della Terra è stata trovata della plastica. Speriamo che gli scienziati trovano al più presto un modo per rendere la plastica riciclabile all'infinito, così da evitare che la situazione degeneri ulteriormente.