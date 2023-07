Quanto è profondo l'oceano? Alla scoperta degli abissi del nostro mondo

Dove si trova il punto più profondo? Qual è la profondità media dell'oceano? Queste sono domande che affascinano scienziati e curiosi da sempre. La tecnologia ha risposto a (quasi) tutti gli interrogativi, ma oggi vogliamo raccontarvi il quesito quesito più cercato in assoluto: quanto è profondo l'oceano?

Gli scienziati hanno calcolato che l'oceano globale ha una profondità media di circa 3.897 metri, pari a circa 3,8 chilometri. Naturalmente la profondità varia molto in base alla geografia: in qualsiasi punto casuale sulla mappa, la distanza tra il fondo dell'oceano e la superficie dell'acqua può essere influenzata da canyon, catene montuose sottomarine (come l'occhio di Sauron) o una serie di altre caratteristiche.

Un recente studio ha analizzato le zone più profonde di ciascuna delle cinque regioni principali dell'oceano globale. Il punto più profondo dell'Oceano Artico è il Molloy Hole, situato a 5.669 metri sotto la superficie; quello dell'Oceano Indiano è probabilmente una parte non nominata della Fossa di Giava, situata a 7.290 metri sott'acqua; nell'Oceano Meridionale, che circonda l'Antartide, il punto più profondo si trova nella Fossa delle Sandwich Australi, a una profondità di 7.385 metri; mentre la parte più profonda dell'Oceano Atlantico a 8.408 metri è un sito della Fossa di Porto Rico noto come Milwaukee Deep.

Il punto più profondo di tutti si trova nell'Oceano Pacifico, nella famosissima Fossa delle Marianne. Questa voragine sottomarina contiene il punto più profondo non solo del Pacifico, ma di tutto l'oceano globale, un sito che sulle nostre mappe è indicato come "Challenger Deep". Misurare la sua esatta profondità è stato difficile, ma secondo una stima piuttosto conservativa si trova a circa 10.925 metri sotto la superficie dell'acqua.