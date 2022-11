Profondo rosso per le criptovalute: Bitcoin ed Ethereum perdono quasi il 20%

L’edizione odierna de Il Sole 24 Ore dà grande spazio al mercato delle criptovalute, che in giornata odierna sta registrando forti cali che toccano, nel caso di Ethereum, quasi il 20%.

Secondo quanto raccontato dal quotidiano di Confindustria, a provocare questo crypto-terremoto sarebbero state le dichiarazioni del CEO di Binance su FTX, a cui ha teso la mano dopo che quest’ultimo exchange ha parlato di una crisi di liquidità. Inizialmente la reazione del mercato era stata positiva ed evidentemente i crypto-investitori avevano accolto positivamente il possibile acquisto di FTX da parte di Binance. Nelle ore successive però la situazione si è rovesciata.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, il Bitcoin viene scambiato a 17.777,52 Dollari, il 10% in meno rispetto a 24 ore fa ed ai minimi da svariate settimane. Situazione analoga anche per Ethereum, che scivola a 1.218,46 Dollari, il 18,20% in meno rispetto alla giornata di ieri: nell’ultima ora quest’ultimo token ha perso il 4,51%.

Calano a cascata anche le altre criptovalute meno importanti: BNB, il token di Binance che è direttamente interessato nell’acquisizione, ha perso il 10,57% ed ora viene scambiato a 295,93 Dollari, mentre XRP lascia sul terreno il 16,36% a 0,3674 Dollari. Cala anche Dogecoin, del 20% a 0,0816 Dollari.