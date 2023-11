Nel profondo della Terra si nascondono i resti di un antico pianeta

La storia della nostra Terra è contraddistinta da innumerevoli impatti con altri corpi celesti, sia piccoli che grandi. L'evento più importante è senza dubbio lo scontro tra il nostro pianeta e Theia, che portò poi alla formazione della Luna. Ma cosa accadde ai detriti di questo impatto?

Sapevamo già, grazie ad una precisa simulazione, che la Luna si formò subito dopo questa collisione devastante, ma una nuova ricerca ha illustrato un'ipotesi secondo cui buona parte di Theia si troverebbe all'interno della Terra.

Per i primi 50 milioni di anni dopo la sua nascita, il nostro pianeta era una sfera di magma incandescente; questa peculiarità è probabilmente ciò che permise ai residui dell'impatto di sprofondare all'interno.

Ma come abbiamo fatto ad arrivare a questa conclusione? Per rispondere dobbiamo partire dagli anni '80, quando gli scienziati fecero una scoperta sorprendente: individuarono la presenza di due "blob" colossali nella Terra. Ciò fu possibile grazie ad alcune analisi dei sismometri, e al modo in cui le concentrazioni di ferro cambiano le onde sismiche che vi passano attraverso.

Per decenni queste strutture rimasero avvolte nel mistero, seppur riconfermate durante le successive analisi. Nel 2019, il ricercatore Qian Yuan, autore dello studio, ebbe un'idea improvvisa; notò che la Luna è relativamente ricca di ferro e che i resti di Theia non sono mai stati trovati. Lo scienziato Yuan ovviamente non è il primo ad immaginare quest'ipotesi, ma con il tempo i nostri strumenti scientifici sono migliorati e ora abbiamo un'idea più chiara degli eventi.

Secondo le approfondite indagini dello studio, l'impatto fu sì catastrofico, ma non così tanto da riscaldare l'intero pianeta. L'energia fu infatti assorbita dalla superficie terrestre, mentre il nucleo rimase relativamente freddo, permettendo al materiale di Theia (chiamato Theia Mantle Material, TMM) di non fondersi e rimanere intatto all'interno, formando i due blob che vediamo oggi.