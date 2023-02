Progettata nuovo tipo di farina che mantiene sazio più a lungo chi la mangia

Dopo la farina di grillo che è stata accettata dall'Unione Europea, gli scienziati riportano di un nuovo tipo di farina che mantiene sazio più a lungo chi la mangia. No, nessuna strana creazione o realizzazione da parte degli scienziati, ma è semplicemente a base di legumi, tra cui ceci, lenticchie e fagioli.

Quest'ultima è appositamente progettata per fare un cibo - come pane o pasta - che mantiene sazi più a lungo e abbassa i livelli di glucosio nel sangue, offrendo potenzialmente un'alternativa più sana che riduce il rischio di obesità e diabete (che potranno essere combattuti da questo farmaco).

"In un momento in cui siamo tutti incoraggiati ad aumentare il nostro apporto di fibre, questo studio evidenzia l'importanza della forma fisica della fibra, come pareti cellulari intatte, nel rallentare la digestione dell'amido, migliorare i livelli di glucosio nel sangue e simulare gli ormoni della sazietà che ci aiutano a sentirci sazi", afferma il biochimico Peter Ellis del King's College di Londra nel Regno Unito.

L'alimento è stato testato su 20 individui sani a cui sono stati serviti campioni di pane bianco con lo 0%, il 30% e il 60% di farina di ceci. Il pane arricchito con la farina di legumi tendeva a far sentire i volontari più sazi e le analisi del sangue hanno riscontrato che ciò era il risultato di un aumento del rilascio di ormoni che promuovevano la sazietà.

La farina di ceci al 30% ha ridotto i livelli di glucosio nel sangue fino al 40%, questo perché l'amido che impiega più tempo a decomporsi nel corpo. "Sappiamo da tempo che la struttura del cibo può avere un grande impatto sul suo valore nutrizionale", afferma la bioscienziata Cathrina Edwards del Quadram Institute nel Regno Unito. "Questo studio è un esempio promettente di come le nuove strutture degli ingredienti possano essere utilizzate con successo per migliorare gli effetti metabolici e di pienezza dei prodotti alimentari di tutti i giorni."