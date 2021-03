Progettato un sensore per individuare i difetti dei computer quantistici

Un gruppo formato da ricercatori russi e tedeschi ha progettato un sensore che permette di misurare e manipolare i difetti di un qubit, l'elemento fondamentale di un computer quantistico.

L'informazione di un computer quantistico è codificata all'interno di un quantum bit (qubit), il sistema quantistico più semplice a cui si possa pensare. Ad oggi, uno dei progetti migliori di qubit per la costruzione di un computer quantistico è basato sulla giunzione Josephson, utilizzata anche da Google ed IBM. Una giunzione Josephson è composta di due pezzi di metallo superconduttore separati da una barriera isolante sottilissima, di solito in ossido di alluminio.

Uno dei limiti più grandi dei computer quantistici è la loro affidabilità, ossia il controllo degli errori che vengono causati da fattori esterni che comportano perdite di informazioni, errori nei calcoli e perdita di coerenza quantistica dei qubit. In pratica, quando colpiti da radiazione, i qubit possono perdere la loro natura quantistica, diventando sistemi classici. Un'altra fonte di errori può essere la presenza di difetti nel materiale che compone i qubit stessi, come ad esempio difetti nella struttura cristallina dell'ossido di alluminio usato nelle giunzioni Josephson. Procedure di correzione degli errori (Quantum Error Correction) devono essere implementate per ovviare a questo tipo di problemi. Tuttavia, prima ancora, è necessario saper riconoscere ed individuare tali errori e difetti, che potrebbero compromettere la stabilità del sistema quantistico. Il nuovo sensore quantistico ha esattamente questo obiettivo.

La progettazione del qubit perfetto rappresenta una delle sfide più importanti della ricerca odierna. Vi abbiamo già raccontato di un progetto svizzero per la costruzione dei qubit. Questo sensore è uno dei tanti piccoli passi che ci porteranno ad un computer quantistico affidabile ed utilizzabile efficacemente a scopi di ricerca.