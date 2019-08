L'azienda cinese che clona i gatti e ora vorrebbe copiare anche i loro ricordi

La Sinogene è un'azienda cinese nel business delle clonazioni degli animali domestici. Per il momento si è specializzata nella clonazione di gatti, di cui riesce a creare copie fedeli. Ma i gatti clonati presentano ancora un problema: non condividono la personalità e i ricordi dell'originale. Ora si cerca di capire come clonare anche la loro mente.

In genere si rivolgono alla Sinogene persone come Huang Yu, che al Global Times ha spiegato di aver perso di recente il suo gatto Garlic, morto in seguito a delle complicazioni alle vie urinarie. "Ho deciso di clonarlo perché era così speciale e impossibile da dimenticare", ha raccontato al quotidiano del partito comunista cinese.

Il clone di Garlic, o Garlic II se preferite —e noi lo preferiamo, quindi così sarà chiamato per comodità a partire da adesso— è il primo animale della Sinogene, ed ha ormai un mese di vita. Quanto è bastato a Huang Yu per accorgersi che il nuovo micio, seppur indistinguibile nell'aspetto, ha sviluppato una personalità molto diversa da quella dell'originale.

Gli animali condivideranno anche lo stesso dna, ma la mente è una cosa complessa che non è frutto esclusivamente della genetica. Garlic II e Garlic I hanno avuto esperienze di vita diverse, e quindi anche ricordi diversi. Da ciò derivano pattern comportamentali molto distanti.

Se la Sinogene ha dimostrato di avere tutti gli strumenti per clonare un gatto senza problemi, ora la loro nuova missione è diventata quella di superare anche questo inconveniente. Il gatto clonato deve essere una copia fedele in tutto e per tutto alla sua matrice. Deve avere anche i suoi ricordi.

"Per far sì che l'animale clonato condivida gli stessi ricordi dell'originale, l'azienda sta considerano l'utilizzo dell'intelligenza artificiale", ha dichiarato il general manager della Sinogene.

La clonazione animale è una pratica giudicata ancora estremamente controversa nella maggior parte dei Paesi. Non solo per una questione meramente etica, ma anche perché gli animali clonati tendono ad essere meno longevi e molto più cagionevoli di quelli nati naturalmente. Sta di fatto che la Sinogene ha dichiarato di avere già decine di clienti pronti a ricevere i loro nuovi mici-clone. Ognuno di loro ha pagato oltre 35.000$.



La Cina sembra aver accettato a cuor sereno l'idea che gli animali si possano clonare. Il dipartimento di polizia Pu'er ha clonato il suo miglior cane anti droga, ad esempio. Mentre dei ricercatori diversi mesi fa hanno dato vita a due scimmie clone per la prima volta in assoluto.