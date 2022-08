Il progetto di questo elicottero è costato 7 miliardi ma è stato cancellato, ecco perché

L'elicottero stealth Boeing e Sikorsky RAH-66 Comanche è costato più di 7 miliardi e 20 anni di sviluppo, ma il progetto è stato cancellato nel 2004. La notizia è stata uno shock per tutti coloro che stavano seguendo le vicende, ma per quale motivo venne eliminato definitivamente?

I funzionari del Pentagono hanno dichiarato che non c'era spazio nel budget per un progetto così grande. Nel frattempo durante quel periodo i conflitti armati si stavano già evolvendo e i droni stavano diventando i nuovi velivoli da ricognizione e d'attacco furtivi.

Gli elicotteri stealth come il Comanche non reggevano il confronto contro gli UAV, sia per quanto riguarda le dimensioni che per il comando (per non parlare dei costi). La maggior parte dei droni, infatti, sono molto più economici e sicuri da pilotare rispetto ai mezzi convenzionali (oggi vengono utilizzati perfino contro i calabroni assassini).

Per farvi capire, quattro droni MQ-1B Reaper costano 20 milioni di dollari con la cifra che include una stazione di controllo a terra e collegamenti satellitari per comandare il veicolo fuori gli Stati Uniti. Il Comanche, invece, sarebbe costato quasi 60 milioni di dollari per aereo. Certo, c'è da dire che l'elicottero cancellato era davvero incredibile e, oltre ad essere considerato stealth, vantava un cannone da 20 mm e i piloni alari potevano essere equipaggiati con missili aria-aria o aria-terra.

Oggi, quasi 20 anni dopo, i droni vengono utilizzati per moltissimi scopi e alcuni di essi finiscono perfino all'interno della bocca di un vulcano attivo.