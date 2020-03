Il progetto Folding@Home diventa più potente del super computer più potente al mondo

Vi abbiamo già parlato su queste pagine del progetto Folding@Home. In poche parole, installando un programma sul PC, è possibile "dare in prestito" la potenza inutilizzata del nostro computer per aiutare gli esperti. Grazie al contributo di tutti, la rete è diventata due volte più potente del supercomputer più potente del mondo.

In tutto è stata raggiunta la potenza di 470 petaFLOPS. Il super computer Summit, in confronto, ha 200 petaFLOPS. Nello specifico, il lavoro per cercare di scoprirne di più sul nuovo coronavirus si basa nel comprendere le parti mobili delle proteine. Osservare come gli atomi di una proteina si muovono l'uno rispetto all'altro è importante. Prendendo le strutture sperimentali come punti di partenza, infatti, possiamo simulare come si muovono tutti gli atomi all'interno della proteina.

L'obiettivo del progetto F@H in relazione al coronavirus, in particolare, è quello di "cercare conformazioni alternative e tasche nascoste all'interno degli obiettivi farmacologici più promettenti, che possono essere visti solo nella simulazione e non nelle strutture a raggi X statici". Anche il supercomputer Summit sta lavorando ad un modo per combattere il SARS-CoV-2. Recentemente, infatti, il super calcolatore ha identificato 77 composti chimici che potrebbero legarsi al virus e diminuire la sua capacità di legarsi alle cellule umane.

Lo sviluppo di nuove opzioni terapeutiche è fondamentale in questo momento. I trattamenti che hanno reso il virus meno efficace nei già infetti non ci aiuteranno a impedire alle persone di ammalarsi, ma potrebbero salvare un numero enorme di vite se l'infezione continua a diffondersi. Ovviamente non c'è alcuna garanzia sull'utilità di queste simulazioni, ma potrebbero rivelarsi preziose per gli addetti ai lavori.

Un modo per aiutare tutti gli eroi che stanno combattendo il prima linea contro il virus.