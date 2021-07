Ecco a voi il 'Progetto Galileo', che mira a trovare gli alieni nell'Universo

Il "Progetto Galileo" è un'impresa progettata per far progredire la ricerca da parte dell'umanità di artefatti provenienti da civiltà tecnologiche extraterrestri. Fondatori dell'iniziativa sono l'astrofisico di Harvard Avi Loeb e Frank Laukien, presidente e CEO di Bruker Corp., una società che sviluppa e produce apparecchiature scientifiche.

L'obiettivo del progetto? Cercare possibili firme tecnologiche di specie aliene e, ovviamente, anche prove di possibili specie aliene. Nelle ultime due settimane il progetto ha ricevuto donazioni per un totale di 1,755 milioni di dollari.

"La scienza non dovrebbe rifiutare potenziali spiegazioni extraterrestri a causa dello stigma sociale o delle preferenze culturali che non favoriscono il metodo scientifico di un'indagine empirica imparziale. Ora dobbiamo 'osare guardare attraverso nuovi telescopi', sia letteralmente che figurativamente", ha dichiarato Loeb.

Il Progetto Galileo ha intenzione di scoprire la "vera" identità di oggetti come 'Oumuamua (Loeb era un grande sostenitore dell'idea che l'oggetto fosse alieno) e di fenomeni non identificati come gli UAP (Unidentified Aerial Phenomenon). Ovviamente, ci tengono a sottolineare gli esponenti del progetto, l'impresa tratterrà solo spiegazioni di fisica note e analizzerà i dati raccolti nell'ambito del Progetto Galileo. Non tenterà di speculare sull'argomento.

I ricercatori sperano di far luce sui fenomeni extraterrestri seguendo tre obiettivi: ottenere immagini ad alta risoluzione di UAP, condurre ricerche approfondite su oggetti interstellari simili a 'Oumuamua e cercare potenziali artefatti provenienti da civiltà tecnologiche extraterrestri. Uno degli obiettivi del progetto è quello di creare decine di sistemi di telescopi in tutto il mondo.

Insomma, staremo a vedere cosa "tirerà fuori" questo interessante progetto basato esclusivamente sul rilevamento di possibili forme di vita o segni di vita nell'Universo.