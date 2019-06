Ecco il progetto della NASA che potrebbe aprire le porte all'estrazione mineraria spaziale

Ad aprile la NASA ha indetto un concorso, come parte del programma NIAC (NASA Innovative Advanced Concepts), per raccogliere proposte e studi su nuovi concetti che potrebbero contribuire negli obiettivi di esplorazione spaziale dell'agenzia spaziale americana.

Un concetto è stato selezionato per passare alla sua Fase III: chiamato Mini Bee, il velivolo è una sorta di nave spaziale capace di effettuare operazioni minerarie. Un progetto che potrebbe portare all'industrializzazione su larga scala dello spazio (ma non è il primo progetto in atto).

Ci sono diversi tipi di astronavi in mente: il più leggero è il Mini Bee, con un peso di circa 250 chilogrammi, fino ai pesi massimi, Honey Bee e Queen Bee, capaci di catturare asteroidi con un diametro dai 10 ai 40 metri.

Questi strumenti utilizzano una serie di tecnologie innovative, tra cui il metodo di estrazione ottica di raccolta delle risorse (chiamato anche laser mining), un'architettura spaziale che grazie alla luce solare le permette di andare più veloce e un sistema di contenimento di asteroidi, simile ad una proposta della NASA, chiamato ARM.

La navicella robotica utilizzerà un propulsore solare termico a base di acqua, una tecnologia che concentra grandi quantità di luce solare in una camera di reazione in cui è presente l'acqua ed altri composti volatili (anidride carbonica, monossido di carbonio, metano, ammoniaca) raccolti direttamente dagli asteroidi.

Per completare la Fase III la compagnia, che si chiama TransAstra, dovrà portare avanti lo sviluppo di diverse tecnologie che andranno poi a comporre il Mini Bee. TransAstra sta anche lavorando ad una sorta di rimorchiatore spaziale, chiamato Worker Bee, capace di trasportare carichi dall'orbita della Terra alla Luna (e forse anche su Marte).

Se tutto andrà come previsto, questa tecnologia potrebbe fare da apripista alle missioni di estrazione mineraria spaziali. A causa di ciò, gli scienziati credono che si debba proteggere il sistema solare dallo sfruttamento minerario umano, prima che sia troppo tardi.