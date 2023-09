Il progetto 'The Line' dell'Arabia Saudita matematica è un vero incubo

Abbiamo messo questa notizia all'interno della categoria "Grandi opere ingegneristiche", vista la portata del progetto, ma secondo un nuovo studio dovrebbe stare all'interno della fascia "Grandi flop ingegneristici". Il nuovo documento, infatti, spiega che "The Line" - ovvero la città futuristica dell'Arabia Saudita - matematicamente è un incubo.

L'obiettivo è semplice: costruire una città a forma di linea lunga 170 chilometri nel deserto vicino al Canale di Suez. Questa farà parte della metropoli ad alta tecnologia NEOM e promette di ospitare fino a 9 milioni di residenti; ma cosa succede quando l'architettura futuristica si scontra con la realtà matematica?

Un recente studio ha messo in luce le inefficienze intrinseche nel design della città, sottolineando come la forma a linea massimizzi le distanze tra gli abitanti, rendendo i tragitti per lavoro, scuola e altre attività estremamente inefficienti. In pratica, la vita quotidiana diventerebbe un incubo di lunghi spostamenti che eroderebbero la qualità della vita.

La critica non si ferma qui: gli esperti del Complexity Science Hub hanno anche sollevato preoccupazioni riguardo al consumo energetico, poiché gli edifici più alti richiedono più energia rispetto a quelli di dimensioni medie, più ecocompatibili. La soluzione proposta? Trasformare "The Line" in un cerchio, "The Circle" (nome provvisorio dato da me - n.d.r.).

Questa modifica ridurrebbe drasticamente le distanze tra gli abitanti e renderebbe la maggior parte degli spostamenti attivi, come camminare o andare in bicicletta, eliminando la necessità di un treno ad alta velocità. Ok creare una città futuristica che sembra essere utopica, ma vista la realtà potrebbe trasformarsi in una distopia (e già sta succedendo).