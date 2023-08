Il progetto che vuol far volare i carichi 30 volte più veloce del suono, ecco in che modo

Longshot Space è una Startup che ha un'idea tanto semplice quanto funzionale: utilizzare enormi tubi di cemento per sparare carichi in orbita a una velocità Mach 30, ovvero 30 volte più veloce del suono.

Mike Grace, CEO di Longshot Space, durante un'intervista con TechCrunch, ha descritto i razzi come una "soluzione eccessivamente raffinata" per trasportare oggetti nello spazio. Secondo Grace, c'è bisogno di qualcosa di "più stupido e molto più economico", sia in termini di costruzione che di funzionamento.

Il dispositivo proposto dalla Startup, chiamato - appunto - "Longshot", è essenzialmente un lungo tubo orizzontale. Utilizzando gas compresso, i proiettili (ovvero i carichi) vengono sparati attraverso questo tubo di cemento, raggiungendo velocità stupefacenti.

Per raggiungere Mach 5, il tubo dovrebbe essere lungo circa 25 metri, ma per toccare velocità spaziali di Mach 25 o 30, si parla di un'infrastruttura lunga chilometri. C'è un altro dettaglio importante da considerare: ogni lancio produrrebbe un boom sonico. Questo significa che tali installazioni dovrebbero essere posizionate in luoghi estremamente remoti, dove, come ha scherzato Grace, "potrebbe esplodere una bomba atomica e nessuno se ne accorgerebbe."

L'idea è bizzarra, ma questo non è l'unico progetto che intende fare una cosa del genere. SpinLaunch, che vuole spedire carichi nello spazio usando una catapulta, ad esempio, sta esplorando un concetto simile, nonostante Longshot abbia già attirato l'attenzione di investitori di spicco, tra cui Sam Altman di OpenAI e Draper VC.