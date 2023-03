Il programma spaziale della Russia sembra essere a pezzi

Il programma spaziale della Russia ha sicuramente visto giorni migliori. A dicembre, infatti, una Soyuz attraccata alla ISS ha iniziato a perdere refrigerante nello spazio in modo incontrollabile. L'agenzia spaziale ha bollato la cosa come uno sfortunato incidente causato dallo scontro di micrometeoriti, ma poi la cosa si è ripetuta.

Due mesi dopo, a febbraio, lo stesso destino è toccato questa volta a una nave cargo Roscosmos Progress, causando la depressurizzazione della nave. Sebbene fortunatamente nessun membro dell'equipaggio sia rimasto ferito in nessuno dei due incidenti, tre astronauti, uno americano e due russi, sono rimasti bloccati nello spazio.

Un'indagine sull'incidente ha portato Roscosmos a concludere che la navicella spaziale non era in condizioni praticabili per una missione di ritorno. Per questo motivo gli astronauti dovranno ora attendere fino a giugno, quando è previsto l'arrivo di un'altra Soyuz. Secondo gli addetti ai lavori, due incidenti causati da micrometeoriti di fila sono improbabili.

Con tre perdite in cinque anni, l'utilità dei russi per la NASA sta diminuendo e il veicolo spaziale Crew Dragon di SpaceX potrebbe diventare "fisso" per l'agenzia spaziale americana. Non solo: l'agenzia russa si affida al cosmodromo di Baikonur, uno dei più importanti porti spaziali del mondo in Kazakistan, per lanciare tutte le sue missioni con equipaggio,

Qualche giorno fa, però, il governo kazako ha sequestrato tutti i beni di Roscosmos, poiché secondo quanto riferito deve all'ente pubblico una notevole quantità di denaro per l'utilizzo del suo spazioporto. Queste difficoltà del programma spaziali sono anche da ricercare nell'attuale situazione della Russia, impegnata nella sua invasione in Ucraina.