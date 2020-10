Questo programma trasforma qualsiasi volo in un ritratto realistico

L'intelligenza artificiale sta facendo sempre più progressi e non è raro vederla impiegata per i compiti più disparati, sia all'interno del web, in cui troviamo gli usi più stravaganti, sia all'interno di team scientifici, in cui viene impiegata per tradurre le lingue morte o cercare crateri su Marte.

L'artista Nathan Shipley, ad esempio, ha utilizzato l'intelligenza artificiale StyleGAN per trasformare opere d'arte in ritratti dall'aspetto realistico. Non ha risparmiato proprio nessuno: dalla Gioconda, Frida Kahlo a personaggi dei film di animazione come Miles Morales di Spider-Man, Russell di Up e Miguel di Coco.

Il programma utilizzato dall'artista può essere raggiunto cliccando su questo link. Il codificatore StyleGAN utilizzato è un tipo di "rete generativa avversaria", chiamata in questo modo perché due reti neurali vengono addestrate in maniera competitiva all'interno di un framework di gioco. Questo tipo di framework permette alla rete neurale di apprendere come generare nuovi dati aventi la stessa distribuzione dei dati usati in fase di addestramento (come nel caso dei ritratti realistici).

A creare la rete è stata NVIDIA nel dicembre del 2018, che ha poi deciso di distribuirla open-source a partire dal 4 febbraio 2019. Il codice, infatti, è stato reso pubblico su Github. Sul web, così come si poteva immaginare, l'intelligenza artificiale ha spopolato, portando alla creazione di numerosi siti e rappresentazioni di volti realistici partendo da qualsiasi rappresentazione.