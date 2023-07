Quale programma usare per il backup di Windows? Alcune valide opzioni

Dopo avervi spiegato come attivare Copilot IA su Windows 11, torniamo a parlare del Sistema Operativo di Microsoft per un altro approfondimento che potrebbe tornarvi utile: ecco alcuni dei programmi più utili per effettuare il backup dei vostri dati e del PC.

Tra i più popolari, vi suggeriremo intanto alcune opzioni gratuite. Tra queste, sicuramente EaseUS Todo Backup Free e Perfect Backup fanno al caso vostro. Hanno una buona interfaccia e sono affidabili. Inoltre, prevedono le più comuni funzionalità dedicate, tra cui la programmazione dei backup automatici.

Oltre a questi, altre valide alternative gratuite sono Paragon Backup & Recovery Free e FBackup, con quest'ultimo che rappresenta l'unica opzione tra quelle non a pagamento a garantire il funzionamento anche con altri sistemi operativi. FBackup, inoltre, può essere sbloccato nella sua versione completa per soli 10 dollari.

Tra quelle a pagamento segnaliamo invece iDrive, forse la più popolare di tutte e che garantisce il funzionamento su molteplici piattaforme, tra cui anche Linux, Mac e iOS. Consigliamo anche Backblaze, qualora nessuna delle precedenti opzioni vi avesse convinto del tutto.

Qualora foste alla ricerca di un pratico metodo per recuperare su PC le password salvate sullo smartphone, vi consigliamo di seguire la nostra guida al funzionamento del Gestore Password di Google, che funziona sia su browser che su Android.