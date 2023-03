Programmare l'invio di un messaggio Telegram? Tutto molto semplice

Potrebbe esservi già capitato: nel cuore della notte vi viene in mente un messaggio importante da inviare a una persona, ma chiaramente l'interlocutore potrebbe star dormendo in quel momento. In quei contesti, usualmente rinviate tutto al giorno successivo, vero? Potrebbe però essere più comodo in realtà programmare un messaggio Telegram.

I motivi per fare questo potrebbero essere molteplici: dal fatto che potreste voler riposare la mattina successiva alla volontà di evitare di scordarsi di inviare poi il messaggio. Per non disturbare dunque l'interlocutore di notte, potreste pensare di fare uso di una comoda e semplice funzionalità offerta dalla popolare app di messaggistica istantanea.

Sfruttare il tutto è in realtà molto semplice: una volta aperta la chat con la persona a cui volete scrivere, vi basta infatti digitare ciò che volete dire, senza però premere sull'usuale tasto di Invio. Al posto di fare questo, invece, fate attenzione a effettuare un tap prolungato su di esso (se temete di inviare il messaggio per sbaglio, potreste voler prima effettuare dei test nella chat "Messaggi salvati" con voi stessi, accessibile dal menu dell'app, così da comprendere meglio come funziona il tutto).

In questo modo, potrete accedere all'opzione "Programma messaggio", potendo poi scegliere quando far inviare in automatico il tutto. In alternativa, se procedete da "Messaggi salvati" potrebbe esservi proposto di impostare un promemoria in modo simile, dato che ciò che avviene può variare a seconda della chat per cui si sta procedendo. Questa funzionalità, come mostrato anche da iDownloadBlog, è disponibile essenzialmente per tutte le piattaforme in cui Telegram è disponibile (tranne Telegram Web).