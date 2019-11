Sempre più progressi per il Mars 2020: superato un test di 'sopravvivenza'

Il Mars 2020, così come fa intendere anche il nome, è una missione per l'esplorazione di Marte sviluppata dalla NASA, il cui lancio è previsto per l'estate del 2020. Gli obiettivi primari della missione consistono nello studiare l'abitabilità del pianeta e trovare, se ci sono state, tracce di vita biologica.

Recentemente il rover è stato spostato in una camera a vuoto, dove gli ingeneri del Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA hanno ricreato delle condizioni ambientali simili a Marte per prepararsi all'arrivo sul pianeta.

Spostare il veicolo non è per niente facile, ma è necessario. "Ogni volta che sposti il ​​rover, è un grosso problema", afferma Chris Chatellier, ingegnere del JPL. "C'è un tecnico in ogni angolo e altri ingegneri e ispettori della sicurezza monitorano e supervisionano continuamente ogni fase del percorso. Ogni mossa è coreografata, informata e provata."

Dopo essere stato testato nella camera a vuoto, il Mars 2020 è stato spostato nuovamente nella struttura di assemblaggio di veicoli spaziali, dove gli addetti ai lavori hanno poi iniziato i test delle emissioni radio, secondo quanto dichiarato.

Prima del lancio dovranno essere ultimati altri numerosi controlli e test, che continuano tuttavia a ritmo spedito. Il fatidico momento avverrà dalla stazione aeronautica di Cape Canaveral in Florida nel luglio 2020. Per poi atterrare all'interno del cratere Jezero su Marte il 18 febbraio 2021.