Progressi per la sanità mentale sul lavoro in USA, ma ci sono ancora troppi problemi

Il 91% delle aziende statunitensi ha intenzione di investire maggiormente in soluzioni per la salute mentale dei propri dipendenti. Nel 2023, il mercato del benessere aziendale è stato valutato 61 miliardi di dollari e si prevede una crescita di circa 85 miliardi entro il 2030. Senza ombra di dubbio, questi sono dati incoraggianti.

Secondo l’indagine annuale “2023 Work in America”, dell’American Psychology Association, più di tre quarti dei lavoratori si dichiarano soddisfatti del sostegno alla sanità mentale offerto dai loro datori di lavoro. D’altro canto, nella stessa analisi è emerso che il 64% di questi lotta con problemi di salute comportamentale o mentale.

Come si può immaginare, uno dei principali ostacoli all’assistenza psicologica è il costo. L’instabilità finanziaria e la salute mentale, spesso, camminano di pari passo: il 72% dei dipendenti che hanno problemi economici subisce un impatto negativo sulla propria salute mentale, mentre il 42% degli adulti americani non può permettersi un trattamento psicoterapeutico. Nel 2021, la franchigia media per un piano offerto dal datore di lavoro era di circa 1.434 dollari, ma il 60% degli americani non è in grado di sostenere una spesa imprevista di 1.000 dollari. Indi per cui, molti individui saranno costretti ad accumulare un significativo debito medico oppure a rinunciare alle cure.

Insomma, gli USA stanno facendo progressi in questo senso, ma c’è ancora molto da fare.

