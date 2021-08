Il progressivo rallentamento della Terra ha permesso la creazione di più ossigeno

La Terra è vecchia 4,5 miliardi di anni e, dal primo giorno della sua formazione, non ha sempre completato un giro su se stessa in 24 ore. Durante l'arco della sua storia, fino ad oggi, la sua rotazione ha rallentato e di conseguenza i suoi giorni si sono progressivamente allungati.

Tale cambiamento, ovviamente, non è evidente nelle scale temporali umane, ma è sufficiente per operare cambiamenti significativi nel corso dei millenni. La diminuzione della velocità della Terra ha avuto molti vantaggi, ma il più importante di tutti è sicuramente collegato all'ossigenazione dell'atmosfera terrestre.

Circa 2,4 miliardi di anni fa, infatti, alghe blu-verdi (o cianobatteri) sono emerse e proliferate. Quest'ultime sarebbero state in grado di produrre più ossigeno come sottoprodotto metabolico perché i giorni del nostro pianeta si allungarono. "La nostra ricerca suggerisce che la velocità con cui ruota la Terra - in altre parole, la sua lunghezza del giorno - potrebbe aver avuto un effetto importante sul modello e sui tempi dell'ossigenazione terrestre", ha dichiarato il microbiologo Gregory Dick dell'Università del Michigan.

Attualmente la rotazione della Terra sta rallentando, perché la Luna - che si sta lentamente allontanando - esercita un'attrazione gravitazionale sul pianeta. Circa 1,4 miliardi di anni fa il giorno durava solo 18 ore, mentre 70 milioni di anni fa una giornata era mezz'ora più breve di oggi. Sappiamo, infatti, che stiamo guadagnando 1,8 millisecondi ogni secolo.

Così, in un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Geoscience, il team ha eseguito esperimenti e misurazioni sui microbi, sia nel loro ambiente naturale che in un ambiente di laboratorio. Questi risultati sono stati incorporati in modelli globali dei livelli di ossigeno e il team ha scoperto che l'allungamento dei giorni era collegato all'aumento dell'ossigeno terrestre.