Project Cambria: spunta online il primo render del visore di Meta

Il 26 ottobre, Facebook ha cambiato nome in Meta e ha annunciato l'arrivo del Metaverso, insieme a diversi nuovi dispositivi VR come Oculus Quest 2 e Project Cambria. La portata rivoluzionaria degli annunci ha fatto subito impazzire i fan del VR, che stanno cercando di capire quali saranno il design e le specifiche di Project Cambria.

Alcune settimane fa, un leak aveva portato alla pubblicazione online di una serie di texture del prossimo headset di Meta, che si credeva fossero parte di un nuovo visore della serie Oculus Quest, chiamato Oculus Quest Pro. Dopo l'evento Facebook Connect, però, sappiamo che, con ogni probabilità, le texture leakate appartengono a Project Cambria, uno degli annunci più interessanti fatti da Mark Zuckerberg nel corso dell'evento.

Un utente di Twitter noto come Bastian ha unito le texture per creare dei render tridimensionali di Project Cambria, che potete vedere nel tweet in calce. L'"assemblaggio" operato da Bastian si basa sulle dimensioni e le forme delle texture leakate, e potrebbe avvicinarsi molto al form factor definitivo di Cambria.

Dal modello 3D creato dall'utente di Twitter possiamo vedere che l'headset sarà nero e avrà una fascia per i capelli integrata. Anche i controller sono cambiati rispetto agli altri device Oculus, poiché il design originale è stato stravolto. Inoltre, dalle texture Bastian è risalito a quello che sembra essere un pad di ricarica circolare per i controller. I render sono anche stati raccolti in un video, che potete vedere all'inizio della notizia.

Al momento, le informazioni su Project Cambria sono scarse: il device infatti non si è mostrato in foto o video ufficiali e non ha una data di uscita. Sappiamo però che non si tratterà di un visore della linea Oculus Quest e che sarà un headset standalone, cioè che non necessiterà di collegarsi ad un PC per funzionare.