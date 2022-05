Project Cambria, il visore di Meta si avvicina: leakati prezzo e finestra di lancio

Ad un paio di settimane dalla comparsa online dei primi render dell'headset VR Project Cambria, il visore di Meta è oggi tornato al centro delle speculazioni in rete. A quanto pare, infatti, nelle ultime ore sono trapelate sia la finestra di lancio di Project Cambria che la roadmap VR di Meta.

A pubblicare le indiscrezioni è il portale The Information, che definisce Project Cambria come un "laptop per la faccia" o un "Chromebook per la faccia". A quanto pare, infatti, in termini tecnici le specifiche di Project Cambria saranno molto simili a quelle di un portatile o di un Chromebook, mentre il visore avrà un sistema operativo VR appositamente realizzato da Meta.

Lo stesso report spiega che Project Cambria sarà compatibile con diverse web app e con vari strumenti di lavoro web-based, ma anche che potrebbe non funzionare con molti programmi desktop utilizzati comunemente dalle aziende. Quest'ultima notizia potrebbe essere un duro colpo per l'headset di Menlo Park, che è stato pubblicizzato come un visore pensato anzitutto per il lavoro, e non per il gaming.

A quanto pare, poi, Cambria dovrebbe garantire, al netto delle sue specifiche tecniche non da top di gamma, un'elaborazione di immagini ad alta qualità, che dovrebbe permettere agli utenti, tra le altre cose, di leggere testi e scrivere mail o linee di codice indossando il visore. Inoltre, il device sarà dotato di una fotocamera rivolta verso l'esterno, che dovrebbe permettere agli utenti di vedere lo spazio che li circonda quando necessario.

Stando a quanto già annunciato da Facebook durante il Facebook Connect dello scorso novembre, Project Cambria offrirà feature di eye-tracking e di riconoscimento delle espressioni facciali di chi lo utilizza, che dovrebbero trasformarsi in cambiamenti di espressione dell'avatar dell'utente all'interno del Metaverso.

The Information, poi, riporta che Project Cambria costerà 799 Dollari negli Stati Uniti, che con ogni probabilità diventeranno 799 Euro in Europa. L'obiettivo originale di Meta era quello di lanciare il visore entro la fine del 2022, ma pare che dei problemi di approvvigionamenti per la catena produttiva dell'headset abbiano convinto l'azienda a posticipare il visore ai primi mesi del 2023.

Per quanto riguarda la roadmap di Meta per il Metaverso, invece, pare che la compagnia sia già al lavoro su altri tre visori per il VR, che dovrebbero essere rilasciati tra il 2023 e il 2024. Nello specifico, oltre a Project Cambria, nel 2023 e nel 2024 dovrebbero arrivare due visori della linea Quest, mentre, sempre nel 2024, dovrebbe debuttare anche l'headset con codename Funston, ovvero il successore di Project Cambria.