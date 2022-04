Project Kuiper prende forma: Amazon sigla accordi per lancio satelliti

Amazon oggi ha annunciato la conclusione di una notevole serie di accordi essenziali alla nascita della costellazione di satelliti per fornire Internet a banda larga in tutto il mondo, ovverosia il famoso Project Kuiper lanciato nell’aprile 2021. In vista dei primi lanci, ecco quali sono le partnership chiave per i prossimi cinque anni.

Come da comunicato Amazon, la società ha dichiarato quanto segue: “Oggi annunciamo gli accordi con Arianespace, Blue Origin e United Launch Alliance (ULA), i quali forniranno servizi di lancio per carichi pesanti per Project Kuiper, l'iniziativa di Amazon per aumentare l'accesso globale alla banda larga utilizzando una costellazione di satelliti in orbita terrestre bassa (LEO). I contratti totalizzano fino a 83 lanci in un periodo di cinque anni, fornendo ad Amazon la capacità di implementare la maggior parte della sua costellazione di 3.236 satelliti. È il più grande appalto commerciale di veicoli della storia”.

In particolare, la francese Arianespace metterà a disposizione 18 veicoli di lancio di prossima generazione Ariane 6, mentre Blue Origin – che ricordiamo essere l’azienda aerospaziale di Jeff Bezos, fondatore ed ex CEO di Amazon – gestirà 12 lanci con il razzo New Glenn, con la possibilità di condurre altri 15 lanci aggiuntivi. Infine, la joint venture United Launch Alliance di Lockheed Martin e Boeing si occuperà di ben 38 lanci con il veicolo Vulcan Centaur.

Come spiegato dal Senior Vice President per Amazon Devices & Services, Dave Limp, “Project Kuiper fornirà banda larga veloce e conveniente a decine di milioni di clienti nelle comunità per nulla o meno servite in tutto il mondo. Abbiamo ancora molto lavoro da fare, ma il team ha continuato a raggiungere traguardo dopo traguardo in ogni aspetto del sistema satellitare. Questi accordi di lancio riflettono il nostro incredibile impegno e la nostra fiducia in Project Kuiper, e siamo orgogliosi di lavorare con una formazione così impressionante di partner per portare a termine la nostra missione”.

