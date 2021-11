La promessa di Microsoft: nel 2022 miglioreremo le prestazioni di Windows 11

A seguito della pubblicazione della versione 1.0 stabile di Windows App SDK, avvenuta un paio di giorno fa, Microsoft su Reddit ha tenuto una sessione di AUA (Ask Us Anything) nel subreddit di Windows 11, dove ha affrontato anche le lamentele di alcuni utenti sulle lentezze delle prestazioni dell'interfaccia utente del nuovo OS.

Il team di sviluppatori di Windows ha confermato che sta lavorando per risolvere tali problemi nel 2022, il che lascia intendere che probabilmente l'aggiornamento in arrivo nella seconda metà del prossimo anno per Eleven potrebbe portare dei miglioramenti a livello di prestazioni.

"Le prestazioni saranno un'area di interesse per noi nel 2022" ha affermato il team di sviluppo di Windows 11, il quale ha sottolineato che "gran parte di questa attenzione sarà dedicata alle prestazioni di avvio/lancio; in termini di rendering degli elementi dell'interfaccia utente sullo schermo (dopo che il framework è stato caricato), abbiamo testato la scalabilità di fare cose come mettere 10k pulsanti sullo schermo, ecc. La maggior parte degli elementi dell'interfaccia utente viene già visualizzata abbastanza rapidamente, ma sarebbe utile per capire se ci sono problemi specifici di ridimensionamento/lentezza per gli elementi dell'interfaccia utente, per permetterci di capire se è necessario dare un'occhiata a qualche scenario specifico".

Microsoft ha anche spiegato che ha formato un team ad hoc che si sta focalizzando esclusivamente sul miglioramento delle prestazioni. Nessuna informazione, invece, sui problemi dei driver audio Intel che causano la BSOD su Windows 11 e di cui abbiamo a lungo parlato su queste pagine qualche giorno fa pubblicando una soluzione temporanea.

Sempre per quanto riguarda i prossimi mesi, Microsoft ha promesso un rollout più rapido per i PC aggiornati a Windows 10.