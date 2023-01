La promessa di Netflix: in arrivo altri film e serie tv nell'abbonamento con pubblicità

Sono passati pochi mesi dal piano di Netflix supportato dalla pubblicità e nonostante le prime analisi abbiano mostrato un riscontro non certo esaltante, i dirigenti della piattaforma si sono detti ottimisti per il futuro.

Secondo un’analisi condotta dalla società di ricerca, il piano di Netflix con le pubblicità nel mese successivo al lancio di novembre 2022 negli USA ha rappresentato solo il 9% delle iscrizioni complessivi. Tuttavia, nonostante ciò i dirigenti di Netflix hanno assicurato agli investitori di essere “soddisfatti” dalla crescita.

Jeremy Gorman, vicepresidente della pubblicità di Netflix, parlando al panel tenuto da Variety al CES 2023 ha assicurato che Netflix farà di tutto per migliorare il catalogo e sono in corso delle conversazioni per rinegoziare gli accordi con i creatori di contenuti.

Sostanzialmente, quindi, Netflix è al lavoro per portare nuove serie tv e film all’interno del catalogo a disposizione degli iscritti che hanno sottoscritto il piano più economico.

Gorman ha anche allontanato le polemiche di molti utenti che hanno lamentato una scarsa coerenza delle pubblicità. Nel sottolineare che gli spot rappresentano “varie società e settori”, il dirigente ha anche osservato che l’obiettivo è offrire una “buona esperienza per il consumatore”.

Nessuna informazione sullo stop alla condivisione dell’abbonamento Netflix che potrebbe riguardare tantissimi utenti anche in Italia.