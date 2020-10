La promessa di Tim Cook: 'Apple ha altri annunci in serbo per il 2020'

L’amministratore delegato di Apple, Tim Cook, nel corso della conference call tenuta la scorsa notta a seguito dell’annuncio dei risultati finanziari, ha affermato che gli annunci della Mela Morsicata per il 2020 non sono terminati, in quanto ha altro in serbo.

Cook, pur non svelando molti dettagli, ha affermato che “abbiamo ancora in serbo alcune cose interessanti per il 2020”. In molti hanno collegato questa affermazione ai nuovi Mac basati sui processori proprietari Apple Silicon, dal momento che proprio in passato i dirigenti della società americana avevano affermato che il primo Mac Apple Silicon sarebbe arrivato entro fine 2020.

Alcuni rumor emersi nelle passate settimane puntavano ad un nuovo keynote autunnale previsto a Novembre, probabilmente incentrato esclusivamente sui Mac. Proprio ieri abbiamo riportato la notizia di un invito agli sviluppatori da parte di Apple, probabilmente per parlare proprio dei Mac Silicon: nella beta di macOS Big Suo si fa riferimento a tre modelli.

Non è da escludere che entro fine anno Apple presenti anche le nuove AirPods Pro 2 ed AirPods 3, oltre che i localizzatori GPS AirTag che erano date come in arrivo già lo scorso Ottobre nel corso del keynote d’annuncio dei nuovi iPhone 12.

Cosa vi aspettate ancora da questo fine 2020 di Apple? Fateclo sapere nei commenti.