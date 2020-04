Un promettente 'vaccino-cerotto' contro il COVID-19 è mostrato efficace nei topi

Gli scienziati hanno identificato un potenziale vaccino contro il SARS-CoV-2, il coronavirus responsabile della pandemia di COVID-19, che si è dimostrato efficace nei topi. Chiamato PittCoVacc, è il primo vaccino candidato ad essere sottoposto a revisione paritaria. Funziona allo stesso modo dei vaccini antinfluenzali.

Quando testato su topi, PittCoVacc genera in soli due settimane un'ondata di anticorpi contro SARS-CoV-2 ritenuti sufficienti a neutralizzare il virus. Il l vaccino è una specie di cerotto con 400 microaghi. La vaccinazione è stata creata quattro settimane dopo che gli scienziati sono stati in grado di sequenziare con successo il virus del SARS-CoV-2.

I ricercatori della School of Medicine dell'Università di Pittsburgh sono stati in grado di muoversi rapidamente perché avevano gettato le basi per un vaccino durante le precedenti epidemie di coronavirus, come quella di SARS e di MERS. "Questi due virus, che sono strettamente correlati a SARS-CoV-2, ci insegnano che una particolare proteina, chiamata proteina spike, è importante per indurre l'immunità contro il virus. Sapevamo esattamente dove combattere questo nuovo virus", afferma il co-autore dello studio Andrea Gambotto.

Una volta prodotto, il vaccino può rimanere a temperatura ambiente fino a quando non è necessario e non richiede un ago per la somministrazione. Il team chiederà l'approvazione sperimentale da parte della Food and Drug Administration statunitense per avviare studi clinici sull'uomo nei prossimi mesi, ma questo è solo l'inizio. Il test di vaccinazione e l'approvazione possono richiedere diversi mesi o anni. "Questa particolare situazione è diversa da qualsiasi cosa abbiamo mai visto, quindi non sappiamo quanto tempo impiegherà il processo di sviluppo clinico. Revisioni recentemente annunciate ai processi normali suggeriscono che potremmo essere in grado di avanzare più rapidamente", concludono infine gli autori dello studio.