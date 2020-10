Promo bomba di Amazon: buono in sconto in regalo fino al 9 Ottobre, ecco come ottenerlo!

In vista del Prime Day 2020 della prossima settimana, Amazon ha lanciato una vera e propria promo bomba che permette agli utenti di ottenere, fino al 9 Ottobre, un buono sconto in regalo seguendo pochi passaggi.

Il colosso di Seattle, infatti, per le prossime 48 ore regalerà un coupon da 5 Euro per gli acquisti effettuati attraverso l’applicazione per iOS ed Android. L’aspetto interessante è che non sono previsti vincoli: basta semplicemente collegarsi alla pagina dedicata e copiare il codice che comparirà in basso, a fianco della scritta “il tuo codice promozionale di 5€, riservato ai Clienti Prime è”.

Successivamente, è necessario installare l’applicazione (o aprirla, se l’avete già installare), effettuare il login, aggiungere un prodotto idoneo al carrello ed inserire il codice nell’apposito campo. Amazon provvederà a stornare l’importo di 5 Euro in automatico.

Il codice è valido solo per gli ordini con importo uguale o superiore ai 25 Euro, come leggiamo nei termini e condizioni, “basta aggiungere il codice promozionale al momento del check-out per beneficiare dell’offerta. Devi completare l’acquisto attraverso l’app Amazon per cellulari iPhone o Android entro le 23:59 CEST del 9 ottobre 2020. Il codice promozionale non è trasferibile. Devi essere un cliente Prime da almeno 24 ore prima di fare l’acquisto sull’app per poter usufruire di questa promozione”.

Inutile dire che il codice può essere usato una sola volta e l’offerta è limitata ad uno sconto per ogni account ed ai primi 10mila clienti.

Ricordiamo che sono attive le prime promozioni come marcia d’avvicinamento al Prime Day 2020.