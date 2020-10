Promo lampo di Amazon per il Prime Day: 42% di sconto sul TV LG BX OLED da 55'

La prima giornata del Prime Day si chiude con una promozione lampo che permette di risparmiare il 42% su un TV LG OLED della linea BX da 55 pollici. L'offerta è partita in questo preciso momento e siamo sicuri che non resterà attiva per molto tempo, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.

Il TV, che ha un prezzo di listino di 1.999 Euro, può essere acquistato a 1.149 Euro, per un risparmio del 42%. Fino a qualche ora fa sempre su Amazon era disponibile a 1.299 Euro, ma dati alla mano con il Prime Day raggiunge il prezzo più basso della sua storia.

A livello tecnico, si tratta di un televisore basato sul processore a7 Gen 3 con Dolby Vision IQ e Dolby Atmos, compatibile anche con NVIDIA G-Sync e con Google Assistant ed Alexa integrati. Questa soluzione può essere una buona scelta anche in vista del lancio delle nuove console per il gaming, in quanto la compatibilità con il G-Sync rende le sessioni di gaming più chiare e veloci, riducendo slutter, lag e flickering.

Ricordiamo che fino alle 23:59 di domani, 14 Ottobre 2020, saranno disponibili anche le altre offerte sui TV e soundbar Samsung ed LG, mentre questa scadrà alle 23:30.