Promo MediaWorld fa scendere un TV 4K Ultra HD a 150 euro

Andando oltre all'offerta MediaWorld su un TV Sony BRAVIA 2022, torniamo a soffermarci sulle iniziative promozionali lanciate dalla ben nota catena. Più precisamente, tra queste spicca uno sconto su un televisore 4K Ultra HD low cost, che potrebbe risultare interessante per chi non ha troppe pretese.

Si fa riferimento al modello NEW MAJESTIC TVD 227, che viene adesso proposto a un prezzo pari a 149,99 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, usualmente il costo del prodotto ammonterebbe a 209,99 euro. Si tratta dunque, come indicato dalla catena, di un possibile risparmio del 28,57%.

Basta effettuare un rapido calcolo per comprendere che di mezzo c'è uno sconto di 60 euro, che potrebbe fare gola a chi è alla ricerca di un televisore economico, considerando anche il fatto che già il prezzo di partenza non è poi così elevato. Tuttavia, l'aspetto della scheda tecnica a saltare all'occhio è la risoluzione 4K Ultra HD, in quanto usualmente nelle fasce più basse si trovano televisori Full HD o HD Ready.

In questo caso, invece, si tratta di un TV che dispone di un pannello da 27 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Va detto che non sono disponibili funzionalità smart, ma capite bene che in determinati contesti potrebbe trattarsi di una scelta potenzialmente intrigante, magari unita a un dongle HDMI come Amazon Fire TV Stick.