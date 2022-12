La promo che sostituisce uno smartphone danneggiato con uno 5G gratis, attiva negli USA

Immaginate di poter sostituire quello smartphone che vi è caduto con lo schermo rivolto verso il basso e che ora frontalmente mostra essenzialmente solo crepe con un nuovo dispositivo 5G senza dover mettere le mani al portafogli per il trade-in. Ebbene, questo è quanto viene proposto da una promozione.

A tal proposito, come riportato da PhoneArena e The T-Mo Report, a offrire questa possibilità è l'operatore telefonico T-Mobile, che sta consentendo ai clienti statunitensi di effettuare un trade-in presentando un qualsiasi dispositivo datato (sì, anche se si tratta di un modello danneggiato, ad esempio con schermo rotto), ottenendo in questo modo uno smartphone 5G.

Più precisamente, si fa riferimento a un modello specifico: Motorola Moto G 5G (2022). Niente male a fronte di un dispositivo danneggiato. Tuttavia, chiaramente ci sono diversi aspetti da tenere in considerazione: innanzitutto, in Italia non esiste una promozione di questo tipo, in quanto si tratta di un'iniziativa legata agli USA.

Per il resto, per gli utenti statunitensi che possono accedere al tutto, ovviamente di mezzo c'è un abbonamento T-Mobile postpagato, che deve risultare autorizzato a finanziare gli acquisti di smartphone. Ci sono dunque crediti e 24 fatturazioni mensili, così come c'è la necessità di pagare 35 dollari iniziali di Device Connection Charge. Insomma, come sempre accade in questi casi, si tratta di un'iniziativa strutturata, ma sicuramente non di poco conto.