Promozione All-In: Wind Tre multata dall'AGCM per pubblicità ingannevole

L'Autorità Garante per la Concorrenza del Mercato, nel bollettino settimanale pubblicato sul proprio sito web, ha annunciato di aver multato l'operatore telefonico Wind Tre per le variazioni contrattuali nella promozione All-In, e nella fattispecie per l'utilizzo della dicitura "per sempre".

La contestazione, leggiamo nella lunga delibera, è cominciata a seguito della ricezione di circa quaranta segnalazioni da parte dei consumatori, i quali hanno "lamentato l’ingannevolezza della promozione, contenuta nei messaggi pubblicitari relativi al servizio da essi acquistato, in quanto le offerte All in small nel periodo 2013-2017, erano state garantite “per sempre” e, invece, sono state modificate già a partire dal 2014 e sottoposte nuovamente nel 2017 ad ulteriori modifiche. Anche le offerte All in (in particolare All-In Pack Home Edition, ALL in Vip Smart, All in One e All in Vip) sono state pubblicizzate nel periodo 2015-2017 con condizioni contrattuali di favore, subordinatamente a una durata contrattuale minima (24/30 mesi); tuttavia, a partire dal mese di aprile del 2017, esse sono state modificate, durante il periodo del vincolo temporale prestabilito e, in alcuni casi, anche dopo pochi mesi dalla sottoscrizione del contratto".

Il tutto, si rifà all'offerta All In Small, promossa dal Febbraio 2013 all'Aprile 2014, ed ai claim pubblicitari ritenuti "ingannevoli" dall'AGCOM, che hanno spinto i commissari a multare Wind Tre per 600.000 Euro.



Secondo AGCOM, "la pratica descritta al par. II del presente provvedimento, posta in essere dalla Wind Tre costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, violazione dell’art. 21 lettere c) e d), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o reiterazione".

L'operatore ha rivelato di essere stato già sanzionato dall'AGCOM, ma il Garante ha precisato che la multa di oggi ha ad oggetto la pubblicità ingannevole.