Promozione natalizia: Honor 6A è ora in offerta a 99,90 euro

Ci stiamo avvicinando sempre più a Natale e, come di consueto, aumentano le promozioni create ad hoc per incentivare l'acquisto dei propri prodotti in vista del periodo dove tutti siamo maggiormente disposti a spendere i nostri risparmi. Tra queste c'è anche, che dopo l'offerta relativa a 6C Pro , sconta oggi alo

La promozione partita oggi è consultabile direttamente dallo store ufficiale di Honor. Lo smartphone in questione è l'entry-level della società cinese, che abbiamo già testato a dovere nella nostra recensione.

Passiamo ora ad occuparci delle specifiche dell'Honor 6A partendo dal suo SoC, il Qualcomm Snapdragon 430 (4 core a 1,4GHz + 4 a 1,1GHz) con GPU Adreno 505, 2GB di RAM e 16GB di storage interno (solo 8,7 GB liberi al primo avvio), espandibili tramite MicroSD fino a 128 GB. Il display è un 5 pollici IPS con risoluzione HD, mentre il comparto fotografico è formato da un sensore posteriore da 13 MP con messa a fuoco a rilevamento di fase e flash LED, mentre sul frontale è presente una camera da 5MP. Per quanto riguarda la batteria si tratta di un accumulatore non rimovibile da 3.020 mAh, purtroppo senza ricarica rapida. Non dimentichiamo la connettività con LTE Cat4, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1 e radio FM.

