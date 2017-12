Promozione natalizia per Honor: 30 Euro di rimborso sull'acquisto dell'Honor 6C Pro

Col passare dei giorni, sono sempre più le compagnie che stanno lanciando promozioni natalizie per incentivare l'acquisto dei propri prodotti in vista del Natale. Tra queste c'è anche, che ha ufficializzato nella giornata di oggi la sua.

Il fratello gemello di Huawei, infatti, rimborserà con 30 Euro gli utenti che acquisteranno un Honor 6C Pro dal 1 Dicembre al 24 Dicembre, giusto in tempo per Natale.

Alla promozione aderiscono, oltre all'Official Store di Honor, i punti vendita Euronics, Unieuro, Expert e Mediaworld.

Per accedere bisognerà compilare l'apposito form, raggiungibile attraverso questo indirizzo, con il codice seriale del nuovo Honor 6C Pro, accompagnato da tutti i dati richiesti. Il produttore provvederà ad inviare 30 Euro di rimborso direttamente sul conto, che potranno essere spesi per l'acquisto di un qualsiasi accessorio.

La registrazione potrà essere effettuata dall'11 Dicembre al 10 Gennaio 2018. Per ogni utente è previsto un solo rimborso, che sarà effettuato a partire dall'8 Gennaio 2018.

Honor 6C Pro, per chi non lo conoscesse, include un sensore per le impronte digitale, design molto elegante ed un comparto fotografico degno di nota, con lente posteriore da 13 megapixel e frontale da 8 megapixel.



Come sempre, fateci sapere attraverso i commenti se avete intenzione di sfruttare la promozione.