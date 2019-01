Promozioni Vodafone: acquisto a rate senza anticipo per iPhone XR, Galaxy Note 9 e Mate 20

Dal 14 gennaio sarà più semplice e conveniente acquistare a rate alcuni smartphone di recente generazione con Vodafone. La lista degli smartphone acquistabili senza anticipo includerà anche Huawei Mate 20, iPhone XR e Samsung Galaxy Note 9. Le modalità con cui sarà possibile accedere alla promozione.

Per il momento parliamo di un rumor, ma le informazioni che ci arrivano sembrerebbero essere attendibili e verosimili. La nuova promozione inizierà oggi per alcuni clienti selezionati, vale a dire, quelli già proprietari di una SIM Vodafone che riceveranno un SMS o una notifica sull'app My Vodafone dall'azienda.

La promozione sarà comunque disponibile per un tempo limitato, fino al 31 gennaio. Ecco la lista di device che non richiederanno più un anticipo, ma solo il pagamento delle rate:

Huawei Mate 20, 30 rate mensili da 15.99€

Huawei P20 Lite , 30 rate mensili, da 7,99€

, 30 rate mensili, da 7,99€ Huawei P Smart , 30 rate mensili da 4,99€

, 30 rate mensili da 4,99€ Huawei Y6 , 30 rate mensili da 3,99€

, 30 rate mensili da 3,99€ iPhone XR, 30 rate mensili da 26,99€

iPhone 6S , 30 rate mensili da 9,99€

, 30 rate mensili da 9,99€ Samsung Galaxy Note 9 , 30 rate mensili da 24,99€

, 30 rate mensili da 24,99€ Samsung Galaxy A8 , 30 rate mensili da 5,99€

, 30 rate mensili da 5,99€ Samsung Galaxy j4+ , 30 rate mensili 3,99€

, 30 rate mensili 3,99€ LG G7 , 30 rate mensili da 12,99€

, 30 rate mensili da 12,99€ LG V30 , 30 rate mensili da 10,99€

, 30 rate mensili da 10,99€ LG Q7, 30 rate mensili da 3,99€

Fateci sapere nei commenti se avete già ricevuto l'invito per la promozione da Vodafone.