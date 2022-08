Siete pronti all'arrivo della tassa sulla carne? Il metodo migliore per ridurne il consumo

L'allevamento del bestiame non è più sostenibile per il nostro pianeta e prima o poi dovremo farne a meno una volta per tutte. Per limitare le emissioni dobbiamo cambiare i nostri paradigmi e, tra le tante soluzioni, una di questa (nonché più probabile) prevede la creazione di tasse sulla carne e sui prodotti animali.

Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Review of Environmental Economics and Policy, il prezzo medio nei paesi ad alto reddito dovrebbe aumentare del 35%-56% per la carne bovina, del 25% per il pollame e del 19% per l'agnello e il maiale. In questo modo saranno riflessi i costi ambientali della loro produzione.

Nel Regno Unito, ad esempio, il prezzo medio di una bistecca di manzo da 200 g è di circa 3,30 euro, mentre con la tassa i consumatori pagherebbero tra 4,50 e 5,12 euro. L'idea della manovra era già stata presa in considerazione dai ministri dell'agricoltura in paesi come la Germania e i Paesi Bassi, ma messa in secondo piano a causa dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

Secondo l'analisi, la tassa sulla carne dovrebbe essere ridistribuita alla popolazione come una sorta di beneficio, così da rimpinguare le tasche delle famiglie a basso reddito. E no, nel caso ve lo stesse chiedendo, la restituzione dei proventi della tassa non avrà effetti negativi sulle emissioni, così come ha dimostrato uno studio della British Columbia.

Rendere la carne relativamente più costosa molto probabilmente incoraggerebbe le persone a spendere i loro soldi altrove. Parte del gettito fiscale, inoltre, potrebbe finanziare sussidi per la coltivazione di ortaggi, cereali e proteine ​​alternative (come la carne artificiale). Questa tassa è una possibile soluzione che sarà sempre più discussa e in futuro, senza alcun dubbio, sarà adottata da molti paesi.