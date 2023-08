Pronti a Baldur's Gate 3? NVIDIA migliora le prestazioni con i nuovi Driver

Se siete pronti a tornare a Faerûn anche su PC, non c'è più motivo per aspettare: Baldur's Gate 3 è arrivato su GeForce NOW ed è finalmente anche ottimizzato per le schede video del team verde grazie al nuovo aggiornamento dei Game Ready Driver.

Con la build 536.99 dell'8 agosto 2023, anche Baldur's Gate 3 è ottimizzato per PC con grafica NVIDIA GeForce, oltretutto con prestazioni migliorate sulle schede video della gamma GeForce RTX grazie al DLSS, che consente di migliorare il framerate fino al 93% secondo i dati di NVIDIA.

Stando al grafico, che trovate in calce, una RTX 4060 Ti con DLSS 2 in "Performance Mode" è in grado di passare da 35 a 78 FPS di media al massimo dettaglio, mentre una RTX 4070 può arrivare fino a 130 FPS sempre con le stesse impostazioni, con CPU Intel Core i9-12900K e 32 GB di RAM su Windows 11.

Il nuovo driver, oltre alle migliorie di prestazioni e stabilità complessiva per Baldur's Gate 3, introduce il supporto anche ad altri giochi, tra cui The Texas Chain Saw Massacre e Gord, che al lancio supporteranno il DLSS 2, ma è stato ampliato anche il supporto per le impostazioni ottimali su Exoprimal, Jagged Alliance 3, Lost Judgment, Portal: Prelude RTX, Remnant 2 e Ratchet & Clank: Rift Apart, che abbiamo provato su PC e Steam Deck solo qualche giorno fa, raccontandovi la nostra esperienza proprio con una scheda video NVIDIA GeForce RTX Serie 40, con e senza DLSS 3.