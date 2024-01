Siete pronti ad avere i vostri cloni digitali una volta che sarete morti?

La clonazione digitale dei defunti, un tempo argomento da fantascienza, è diventata una realtà tecnologica grazie ai progressi nell'intelligenza artificiale (AI). Tuttavia, la domanda rimane: il mondo è pronto per questa nuova frontiera? Uno studio condotto dal Dr. Masaki Iwasaki, della Seoul National University School of Law, lo spiega.

Il sondaggio, che ha coinvolto 222 adulti statunitensi di diverse età, livelli di istruzione e background socioeconomici, ha presentato uno scenario in cui i familiari di una donna deceduta in un incidente stradale consideravano l'uso dell'AI per ricrearla come un androide digitale.

I risultati dello studio hanno mostrato che il 97% dei partecipanti riteneva inappropriato resuscitare digitalmente qualcuno che si sapeva essere contrario all'idea, mentre il 58% lo riteneva accettabile se la persona aveva espresso il proprio consenso in vita. Questo evidenzia il ruolo cruciale dei desideri del defunto nell'opinione pubblica sulla resurrezione digitale.

Nonostante ciò, il concetto di clonazione digitale rimane controverso. Il 59% dei rispondenti era contrario all'idea di essere clonati digitalmente dopo la morte, e circa il 40% riteneva che fosse socialmente inaccettabile in tutte le circostanze. Iwasaki sottolinea che, oltre alla volontà del defunto, altri fattori come le preoccupazioni etiche sulla vita e la morte e l'apprensione generale verso le nuove tecnologie sono significativi.

La clonazione digitale è già una realtà, con esempi che vanno da un AI Einstein a una perfetta riproduzione della voce di Darth Vader. Iwasaki suggerisce che potrebbe essere il momento di aggiungere una clausola sulla clonazione digitale nel proprio testamento per coloro che hanno forti preferenze su questo argomento.

Nel frattempo una startup russa ha già in mente di creare cloni robot.