Siete pronti per la doppia superluna di agosto? Vi sveliamo quando capiterà

Luglio sta per finire, lasciando spazio ad un agosto dal clima (si spera) meno problematico. Sicuramente sarà un mese che ci regalerà un evento astronomico molto affascinante: la superluna. Ovvero quando il nostro satellite naturale appare più luminoso e grande del normale. Un evento che si ripeterà per ben due volte, come non approfittarne?

Tutti pronti quindi a tenere il naso all'insù per godere del "regalo" che ci farà il cosmo nel mese di agosto, offrendoci la possibilità di ammirare una coppia di superlune che culminano in una rara "luna blu".

Il primo spettacolo avverrà martedì sera, 1 agosto, mentre la luna piena sorgerà a sud-est, apparendo leggermente più luminosa e più grande del solito, un fenomeno questo legato al fatto che sarà più vicina a noi, a soli 357.530 chilometri, da qui il soprannome di superluna.

Ma non è finita, infatti il nostro meraviglioso satellite sarà ancora più vicino alla Terra la notte del 30 agosto, ad una distanza di appena 357.344 chilometri. Inoltre, essendo anche la seconda luna piena nello stesso mese prende anche il nome caratteristico di "luna blu".

Il Dott. Fred Espenak, astrofisico della NASA (ormai meritatamente in pensione) e soprannominato Mr. Eclipse per la sua esperienza nell'inseguire le eclissi, ha spiegato: "Le calde notti estive sono il momento ideale per vedere la luna piena sorgere nel cielo orientale, a pochi minuti dal tramonto. Inoltre, ad agosto accade anche due volte nello stesso mese".

Secondo quanto affermato dal nostro connazionale, l'astronomo Gianluca Masi, fondatore del Virtual Telescope Project, l'ultima volta che due superlune piene hanno impreziosito il cielo notturno nel medesimo mese è stato nel 2018. Un evento che non ricapiterà fino al 2037.

Il Dott. Masi ha anche predisposto un canale web in diretta per seguire l'evento (che potete visitare seguendo questo link). "Il mio obiettivo è quello di catturare la bellezza di questo evento e spero di portare l'emozione dello spettacolo anche agli spettatori. La superluna ci offre una grande opportunità per guardare in alto e scoprire il cielo", ha spiegato.

La Luna piena di agosto, nell'antichità, era tradizionalmente conosciuta anche come la "Luna dello storione" e, a condizione che cieli sereni, binocoli o piccoli telescopi telescopi potranno sicuramente migliorare l'esperienza di questo prossimo duplice evento, rivelando caratteristiche che magari non eravamo mai riusciti ad osservare personalmente.

Rimanendo in tema, sapete come mai la Luna a volte sembra così vicina ed altre invece così lontana?