Pronti al nuovo evento Amazon? Ecco quali dispositivi potrebbero arrivare

Ormai l’evento di settembre di Amazon è vicinissimo: domani, 28 settembre 2022, il colosso di Seattle ora guidato da Andy Jassy presenterà nuovi dispositivi Echo e prodotti Ring inediti al pubblico internazionale: ma cosa mostrerà esattamente? Ecco le ultime anticipazioni.

Ora come ora la società statunitense non ha esplicitamente detto cosa metterà in mostra tra poche ore ma, osservando lo storico degli eventi di settembre, notiamo la regolarità dell’annuncio di almeno un nuovo dispositivo Echo; pertanto, è naturale aspettarsi un aggiornamento della linea attuale tra Echo Dot, Show o progetti mai visti prima, perfetti per sorprendere i fan del marchio.

Oltre ai device Echo ci si aspetta un annuncio legato a Ring, la famosa linea di campanelli e sistemi di sicurezza casalinghi: diversi prodotti della gamma non ricevono aggiornamenti da abbastanza tempo, ergo una loro apparizione non va assolutamente esclusa.

Più stravagante sarebbe la presenza di nuovi accessori per gli altoparlanti Echo, magari con design ispirati alla nuova serie TV Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere. O ancora, come nel 2021 potrebbe fare la sua comparsa il robot casalingo Amazon Astro. Insomma, le possibilità sono davvero molte e non vanno escluse le classiche sorprese nascoste dietro l’angolo. Per ora, possiamo solo limitarci ad attendere pazientemente l’evento di domani.

Nel frattempo, ricordiamo che c’è una data per il Prime Day di ottobre.