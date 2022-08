Siete pronti per il latte sintetico? Presto arriverà sul mercato e rivoluzionerà tutto

Per limitare i nostri effetti sul mondo e sul conseguente cambiamento climatico dobbiamo iniziare a inquinare meno. Proprio per questo motivo si sta cercando anche di diminuire il consumo di carne, tra tasse sull'alimento e quella creata in laboratorio, ma sul mercato sta anche per arrivare il latte sintetico che non sfrutta gli animali.

La bevanda, secondo quanto affermato, avrà la stessa composizione biochimica del latte animale, ma viene coltivata utilizzando una tecnica biotecnologica emergente nota come "fermentazione di precisione" capace di produce biomassa coltivata dalle cellule. Sapore, consistenza e sensazione sono le stesse della versione animale.

Non è fantascienza, perché negli Stati Uniti il latte sintetico esiste già. L'azienda Perfect Day fornisce proteine ​​prive di animali a base di microflora, che vengono poi utilizzate per produrre gelato, proteine ​​in polvere e latte. Lo stesso in Australia, dove la società All G Foods ha raccolto 25 milioni di dollari per accelerare la produzione del suo latte con l'obiettivo entro sette anni di farlo diventare più economico di quello vaccino.

Un rapporto del 2019 ha perfino affermato che entro il 2030 l'industria della fermentazione di precisione statunitense creerà almeno 700.000 posti di lavoro. Nel frattempo sono numerose le aziende lattiero-casearie tradizionali che stanno iniziando ad osservare questa tecnologia capace di creare anche altri prodotti.

Sebbene la tecnica abbia un enorme potenziale di miglioramento dell'ambiente e del benessere degli animali, presenta sfide e potenziali svantaggi economici. Tra i principali, infatti, avremo una riduzione e il conseguente fallimento dei piccoli produttori lattiero-caseari che non possono permettersi di passare alla fermentazione di precisione.

Da questo punto di vista dovranno essere i governi di tutto il mondo a massimizzare i benefici sociali di entrambi i prodotti, cercando la soluzione migliore per il pianeta.