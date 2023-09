Pronti per Nishimura? La cometa sarà visibile questo weekend

La cometa Nishimura, scoperta appena un mese fa, potrebbe essere visibile a occhio nudo questo fine settimana, offrendo agli astrofili una possibilità unica per osservarla. La cometa, infatti, ritornerà a farci visita di nuovo solo tra 437 anni.

La sfera di roccia e ghiaccio, le cui dimensioni esatte restano sconosciute, prende il nome dall'astronomo dilettante giapponese Hideo Nishimura che l'ha avvistata per la prima volta lo scorso 12 agosto.



È estremamente raro che le comete raggiungano il momento di massima visibilità così presto dopo essere state scoperte. Secondo Nicolas Biver, astrofisico dell'Osservatorio di Parigi, "La maggior parte viene scoperta mesi o addirittura anni prima del passaggio più vicino al Sole."

La cometa passa la maggior parte del suo tempo nel gelido Sistema Solare esterno, avvicinandosi al Sole solo una volta ogni 437 anni, un periodo orbitale decisamente più lungo di quello della celebre cometa di Halley.

La cometa Nishimura, il cui nome scientifico è C/2023 P1, sarà nel suo perielio il 17 settembre. Si troverà a 33 milioni di chilometri dal Sole, ovvero a meno di un quarto della distanza media tra la Terra e il Sole, prima di avvicinarsi a noi. Naturalmente non c’è alcun rischio per il nostro pianeta, C/2023 P1 passerà a una confortante distanza di 125 milioni di chilometri dalla Terra.

Per gli osservatori delle stelle, la cometa sarà più facile da osservare questo sabato e domenica, soprattutto nell'emisfero boreale. "La cosa migliore da fare è osservare il cielo prima dell'alba, in direzione nord-est a sinistra di Venere, in un cielo limpido e privo di inquinamento", consiglia Biver. Chi ha un piccolo binocolo potrà facilmente godersi lo spettacolo. Ma, se le condizioni lo permettono, la cometa può essere visibile anche a occhio nudo.