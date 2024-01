Tutto pronto per il primo allunaggio del Giappone sulla Luna

La giornata di oggi, 19 gennaio 2024, potrebbe essere un giorno storico per il Giappone. Questo pomeriggio, infatti, la Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) tenterà di far atterrare sulla Luna lo Smart Lander for Investigating Moon (SLIM), il suo primo veicolo lunare.

La JAXA ha progettato questa missione con l’obbiettivo di dimostrare quanto preciso possa essere un atterraggio sul suolo lunare. Secondo gli scienziati giapponesi, infatti, SLIM atterrerà a non più di 100 metri da una specifica area bersaglio, un livello di accuratezza mai raggiunto da nessun’altra missione.

Se tutto va bene, SLIM rilascerà due rover. Il primo si muoverà saltellando sulla superficie ed è dotato di telecamere e di alcuni carichi scientifici. Il secondo è un rover di soli 250 grammi ed è in grado di cambiare forma per adattarsi al meglio alle condizioni lunari.

La missione di oggi è particolarmente importante perché arriva dopo due fallimenti recenti. Nel novembre 2022, il lander OMOTENASHI della JAXA è andato perso prima di raggiungere la Luna. Nell'aprile 2023, una startup giapponese ha tentato di diventare la prima azienda privata ad atterrare sulla Luna, ma ha perso le comunicazioni con la sua navicella.

SLIM dovrebbe iniziare la sua discesa alle ore 16 di oggi (mezzanotte di sabato in Giappone) e atterrerà 20 minuti dopo. Se la missione avrà successo, il Giappone diventerà la quinta Nazione a sbarcare sulla Luna, dopo USA, Russia, Cina e India.