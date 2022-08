Tutto pronto per Artemis 1: siete pronti a tornare sulla Luna?

Pronti per tornare sulla Luna? La NASA è entusiasta di comunicare che il programma Artemis è pronto per il suo lancio di prova. Il 29 agosto infatti, attraverso il più potente razzo mai realizzato dall'Agenzia Spaziale Statunitense, prenderà il via una nuova fase dell'esplorazione lunare. Un (nuovo) grande passo per l'umanità.

L'obiettivo principale sarà infatti quello di riportare gli esseri umani sulla Luna per la prima volta dal 1972, data dell'ultima missione Apollo, e studiare anche un sistema efficiente e sicuro per raggiungere il traguardo finale: Marte.

La missione Artemis, in fase di pianificazione da oltre un decennio, vedrà anche il battesimo di uno dei progetti più ambiziosi della NASA, il razzo Space Launch System (SLS) di quasi 100 metri d'altezza, che dovrebbe infatti decollare alle 8:33 (1233 GMT) dal Kennedy Space Center (KSC) in Florida, facendo da vettore.

Una missione senza equipaggio ma altamente simbolica per l'Agenzia Spaziale Americana che, come nelle precedenti "corse allo spazio", è stata messa da sempre sotto pressione dai competitor come Cina e Russia, o da rivali privati ​​come SpaceX.

Janet Petro, direttrice del Kennedy Space Center, ha affermato visibilmente entusiasta: "Da quando siamo passati al pad la scorsa settimana, si può sentire un'eccitazione incredibile, un'energia palpabile. È davvero, davvero grandioso!"

L'importante obiettivo del volo di Artemis 1 sarà quello di testare l'SLS, per verificarne la potenza, e la capsula per equipaggio "Orion", che è stata collocata sulla sommità del razzo.

Manichini dotati di molteplici sensori prenderanno il posto degli astronauti umani, registrando così i livelli di accelerazione, vibrazione e radiazione durante tutta la durata della missione di prova.

Le diverse telecamere, inoltre, cattureranno ogni momento del viaggio, della durata di 42 giorni, ed includeranno anche un simpatico "selfie" della navicella spaziale con la Luna e la Terra sullo sfondo.

Una volta distaccatasi dallo Space Launch System, la capsula Orion orbiterà attorno alla Luna, arrivando entro 100 chilometri dal suo approccio più vicino, segnando un vero record per un veicolo spaziale adatto anche al trasporto di esseri umani.

Inoltre, uno degli obiettivi primari della missione sarà testare la resistenza dello scudo termico della capsula che, con quasi 5 metri di diametro, è il più grande mai costruito e sarà fondamentale per un rientro in sicurezza sulla Terra.

Non ci resta quindi che ricordarvi che il lancio, che potrete seguire dal vivo tramite questo link, avverrà il 29 agosto. Occhi puntati.

Se volete approfondire l'argomento, abbiamo dedicato una sezione speciale proprio alle missioni Artemis della NASA.