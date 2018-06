Pronto per il lancio il satellite Aeolus: renderà le previsioni meteo più affidabili

E' pronta una vera e propria rivoluzione per il settore delle previsioni meteo, che saranno più precise fino a sette giorni. I dati, infatti, arriveranno attraverso il satellite Aeolus dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA), che utilizzando il laser permetterà di inseguire i venti e studiare nubi e l'atmosfera.

In questo modo saranno inviati alla Terra dati ogni tre ore, che garantiranno maggiore precisione per le previsioni a sette giorni e consentiranno di studiarli.

Come affermato da Josef Aschbacher, direttore dei programmi di osservazione della Terra dall'ESA, "Aeolus raccoglie una sfida scientifica complessa", ma ha sottolineato che non si tratta di "una missione operativa, che richiederebbe più satelliti e continuità", destinata a gettare le basi per avere previsioni meteorologiche più precise ed estendendole fino a sette giorni.

La fase di test di Aeolus si è conclusa all'interno della struttura Airbus che a metà giugno partirà da Tolosa alla volta della Spagna dove, via mare, raggiungerà la base di Kourou, nella Guinea Francese, con il lancio previsto il 21 Agosto.

Il laser presente al suo interno consentirà di studiare i venti. Battezzato Aladin (Atmospheric Laser Doppler Instrument), si tratta di un lidar che invia impulsi per raccogliere dati. Il suo obiettivo sarà studiare la composizione, altezza dei venti, ma anche la dinamica dell'atmosfera e le caratteristiche delle nubi, passando per la composizione delle molecole e dell'aerosol. Aschbacher ha sottolineato a tal proposito che si tratta di una prima assoluta: mai prima d'ora uno strumento del genere era stato inviato nello spazio.