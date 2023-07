Tutto pronto: la presentazione di Messi negli USA sarà gratis per tutti

Ci siamo: Lionel Messi ha scelto Miami e la MLS per la sua prossima avventura calcistica, sotto il sole della Florida e negli incredibili stadi americani.

La presentazione del sette volte Pallone d'Oro avverrà il 16 luglio 2023 nel corso di un evento che è stato battezzato "The Unveil" e che partirà alle ore 20 (le 2 di notte in Italia). La prima partita del nuovo giocatore dei rosanero sarà invece venerdì prossimo al DRV PNK di Fort Lauderdale, casa dell'Inter Miami, nell'impegno di campionato contro lo Charlotte FC.

Lo show di presentazione sarà però visibile anche dagli appassionati di tutto il mondo, direttamente da casa tramite la piattaforma Apple TV, con cui la pulce ha un accordo per la trasmissione anche di una docuserie sul campione.

Nel frattempo, mentre il PSG perde milioni di follower, lo stadio del Miami si è dipinto a festa con un murale applicato sulla facciata proprio da Apple e che recita "the goat, now on Apple TV".

Insomma, l'entusiasmo è alle stelle e tutti gli abbonati al servizio dovrebbero riuscire a vivere l'emozione del "reveal" direttamente tramite Apple TV. Per seguire la sua avventura americana, invece, servirà il MLS Season Pass, pacchetto aggiuntivo proposto da Apple per i suoi abbonati per ottenere anche i contenuti della Major League.